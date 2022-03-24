"Путин готов к чему угодно": Климкин оценил вероятность применения химического оружия против Украины

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президент РФ Владимир Путин может применить химическое оружие. Однако тогда он уже не сможет обойтись просто более жесткими санкциями.

Путин понимает, что он не выигрывает войну против Украины, поэтому готов к чему угодно, даже к применению химического оружия. Одно из средств противодействия этому – жесткое предупреждение от НАТО.

Об этом Климкин 23 марта заявил в эфире "Радио НВ".

"Уже публично сказал Альянс, сказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг, что ключевая история саммита ЕС 24 марта – это предупредить Путина, что он получит жесткий, решительный и сильный ответ на применение оружия массового поражения", – сказал Климкин.

По его словам, самое главное, чтобы запад сказал прямым текстом Путину: "Мы тебя не боимся, это уже достало".

Климкин считает, что президент РФ может применить химическое оружие в качестве провокации. Однако в ответ на это Россия уже не сможет обойтись просто более жесткими санкциями.

"Я думаю, что сегодня Путин готов на самом деле к чему угодно, он понимает, что он не выигрывает. А для диктатора не выигрывать – это показать себя не сильным, не успешным. А как вы понимаете, таких диктаторов просто не бывает", — сказал Климкин.

Он добавил, что европейские партнеры также предоставят Украине средства от оружия массового поражения.

Напомним, что президент США Джо Байден считает, что Россия может прибегнуть к применению химического оружия в войне против Украины. Ранее в США заверили, что не оставят без ответа вероятную атаку РФ по Украине химическим или биологическим оружием.

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