США и Турция официально обвинили Россию в военных преступлениях в Украине

США и Турция официально обвинили Россию в военных преступлениях в Украине

Через месяц войны в Украине Россию официально обвинили в преступлениях.

В США приняли официальное решение, что российская армия совершила военные преступления в Украине. В администрации президента Джо Байдена отметили, что будут сотрудничать с другими странами для преследования правонарушителей.

Об этом 23 марта заявил государственный секретарь Энтони Блинкен. С аналогичным обвинением выступил постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу.

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"Сегодня я могу объявить, что на основе имеющейся в настоящее время информации правительство США оценивает, что военнослужащие Российской Федерации совершили военные преступления в Украине", — сказал Блинкен.

По его словам, оценка была основана на "тщательном обзоре" публичных и разведывательных источников с момента начала вторжения России в Украину в прошлом месяце.

Дипломат сказал, что США поделятся этой информацией с союзниками, партнерами и международными учреждениями, которым поручено расследовать обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

"Турция никогда не смирится с этим, мы призываем к немедленному прекращению огня. В этой войне не может быть победителей. Эта война не должна была начинаться, и немедленно должна прекратиться. Россия должна прекратить агрессию против этой страны, они должны немедленно покинуть территорию суверенного государства без всяких условий", — подчеркнул Фердиун Синирлиоглу.

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