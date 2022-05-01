Хайдук - Шахтар: онлайн-відеотрансляція благодійного матчу

У неділю, 1 травня, донецький "Шахтар" проведе черговий благодійний матч свого євротурне на підтримку України під час війни з російськими загарбниками.

Суперником команди Роберто Де Дзербі буде хорватський "Хайдук". Зустріч відбудеться в Спліті на стадіоні "Полюд".

Цей поєдинок стане п'ятим в серії благодійних поєдинків "гірників" з європейськими клубами на підтримку України. Раніше донецька команда поступилася грецькому "Олімпіакосу, обіграла польську "Лехію" завдяки голу 12-річного фаната з Маріуполя, програла турецькому "Фенербахче" та перемогла "Антальяспор".

Дивіться матч "Хайдук" - "Шахтар" в прямому ефірі на нашому сайті. Початок гри - о 16:00 за київським часом.

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