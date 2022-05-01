Потап висміяв Канделакі за гнівний допис про приїзд Джолі до Львова

Відомий український репер та продюсер Потап висміяв російську пропагандистку Тіну Канделакі.

Так, телеведуча гнівно відреагувала на вчорашній приїзд голлівудської акторки Анджеліни Джолі до України.

"Вперше мене нудить від Анджеліни Джолі. Я щиро не розумію, чому Анджеліна Джолі чи Шон Пенн не приїхали в "ДНР" чи "ЛНР"? Чому жодного західного артиста не хвилювали люди, які гинули всі ці роки? Чому Росію так старанно намагаються зробити світовим злом, послідовно доводячи, що всі, хто за Росію – антигуманісти та просто чудовиська?" - написала вона у своєму Telegram-каналі.

Потап не зміг пройти повз такого закиду та відповів Канделакі у своєму Instagram. Зокрема, він поцікався, скільки разів побувала на Донбасі сама Тіна.

"Ось я, наприклад, був у Луганській та Донецькій області двічі, звичайно на стороні України, світла та кохання, підтримуючи ЗСУ концертами, як і мої колеги Кароль, Tayanna, Мірзоян тощо… А ми крім Пореченкова, який приїхав постріляти в українців, тебе Канделакі не пам'ятаємо, не дивуйтеся, на відміну від рашки, де артисти – челядь і попелиця, у всьому цивілізованому світі артисти, зірки, селебріті – це вісники свободи, прав людини та активні соціальні діячі! Тож чекайте на Netflix фільм про боротьбу України з Робертом де Ніро в ролі Полковника ЗСУ, а тебе, Канделакі, зіграє Пенелопа Крус, але не радій, там де ти будеш, цей фільм ти не підкачаєш", – відповів ПТП.

Нагадаємо, російське видання оскандалилося через новину про приїзд Анджеліни Джолі до України. Глянець ELLE спантеличив дописом у соцмережі.

Анджеліна Джолі відвідала переселенців: як минув візит акторки у Львів

Читайте також: