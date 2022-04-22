Данія підтвердила, що візьме участь у післявоєнній відбудові Миколаєва

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підтвердила, що її країна візьме участь у післявоєнній відбудові Миколаєві.

Копенгаген обіцяє підтримати програму післявоєнного відновлення України.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час свого відеозвернення пізно ввечері 21 квітня.

За його словами, Фредеріксен заявила про готовність підтримати програму післявоєнного відновлення України в частині відбудови і розвитку Миколаєва та суднобудівної галузі України.

"Нагадаю, що саме цей напрямок відбудови я запропонував Данії, коли звертався до парламенту і народу Данії в березні", - зазначив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 57-го дня війни

Своєю чергою Фредеріксен під час зустрічі з Зеленським у Києві зауважила, що Данія із самого початку надавала істотну політичну, фінансову та санкційну допомогу Україні, а також постачала необхідне обладнання та зброю.

Прем’єрка Данії підтримує Міжнародний кримінальний суд стосовно документації всіх злочинів, скоєних Росією проти України.

"Путін спробував нас розділити – посіяти розбрат між Європою та Україною. Він у цьому зазнав поразки. Якщо щось і відбулось останнього місяця, то це, безперечно, вияв надзвичайної солідарності з Україною, яка стала насправді частиною Європи. ЄС та глобальні партнери наклали безпрецедентні санкції на РФ, і разом зробимо ще більше", – наголосила Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, що Копенгаген виділить близько 90 мільйонів доларів на зброю для України.

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