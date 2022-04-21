У Миколаєві прогримів вибух

Російські війська обстрілюють Миколаїв касетними снарядами 21 квітня і нещодавно в місті знову пролунав вибух.
Місцева влада закликає миколаївців триматися подалі від вікон.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Миколаїв продовжують атакувати касетними снарядами... Нещодавно над містом знову прогримів вибух. Друзі, тримайтесь подалі від вікон – пам’ятайте про правило двох стін. Під час комендантської години залишайтесь вдома", – закликав мер.
Він нагадав, що в ніч проти 21 квітня внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва троє людей зазнали поранень, один з постраждалих помер у лікарні. Усі ці люди в момент обстрілів перебували надворі, попри комендантську годину.
Читайте також: