У Миколаєві прогримів вибух

Російські війська обстрілюють Миколаїв касетними снарядами 21 квітня і нещодавно в місті знову пролунав вибух.

Місцева влада закликає миколаївців триматися подалі від вікон.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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"Миколаїв продовжують атакувати касетними снарядами... Нещодавно над містом знову прогримів вибух. Друзі, тримайтесь подалі від вікон – пам’ятайте про правило двох стін. Під час комендантської години залишайтесь вдома", – закликав мер.

Він нагадав, що в ніч проти 21 квітня внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва троє людей зазнали поранень, один з постраждалих помер у лікарні. Усі ці люди в момент обстрілів перебували надворі, попри комендантську годину.

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