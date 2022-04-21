В Николаеве прогремел взрыв

Российские войска обстреливают Николаев кассетными снарядами 21 апреля и недавно в городе снова раздался взрыв.
Местные власти призывают николаевцев держаться подальше от окон.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Николаев продолжают атаковать кассетными снарядами... Недавно над городом снова прогремел взрыв. Друзья, держитесь подальше от окон – помните о правиле двух стен. Во время комендантского часа оставайтесь дома", – призвал мэр.
Он напомнил, что в ночь на 21 апреля в результате вражеского обстрела Николаева три человека получили ранения, один из пострадавших скончался в больнице. Все эти люди в момент обстрелов находились на улице, несмотря на комендантский час.
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