В Николаеве прогремел взрыв

Российские войска обстреливают Николаев кассетными снарядами 21 апреля и недавно в городе снова раздался взрыв.

Местные власти призывают николаевцев держаться подальше от окон.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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"Николаев продолжают атаковать кассетными снарядами... Недавно над городом снова прогремел взрыв. Друзья, держитесь подальше от окон – помните о правиле двух стен. Во время комендантского часа оставайтесь дома", – призвал мэр.

Он напомнил, что в ночь на 21 апреля в результате вражеского обстрела Николаева три человека получили ранения, один из пострадавших скончался в больнице. Все эти люди в момент обстрелов находились на улице, несмотря на комендантский час.

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