Астрологический прогноз на 2 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для добрых дел, которые приходятся кстати всегда, но сегодня – особенно. Огромную силу приобретают слова: они материализуются с большой скоростью, поэтому каждому из нас нужно внимательно следить за тем, что он говорит.
Символ дня: флюгер.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: лиловый, белый.
Счастливые камни дня: коралл, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, особенно если она будет связана с органами дыхания, может протекать долго и с осложнениями.
Сны дня: сны нынешнего лунного дня часто бывают вещими, поэтому стоит запомнить "сюжет" и проанализировать его.
Афоризм дня: "Творчество – особый вид деятельности, оно в самом деле несет удовлетворение" (Сомерсет Моэм).
Геометрическая фигура дня: спираль.
Ангел-хранитель дня: Арфэд – приносит земные блага и богатство.
Магия и мистика дня: можно заниматься изготовлением талисманов, цель которых привлекать удачу и решать финансовые вопросы.
Табу дня: ни в коем случае нельзя лгать – это может привести к непредсказуемым последствиям.
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