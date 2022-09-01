Гороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака: день переоценки мыслей и поступков

День идеально подходит для работы над ошибками: переоценки не оправдавших себя мыслей, побуждений и поступков.

Можно – и нужно – отказываться от былых заблуждений и определять новый – правильный – курс на ближайшее будущее. Это также хорошее время для перепланировки жилья или хотя бы просто перестановки мебели: обновление своей жизни можно начать даже с таких – незамысловатых – перемен.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 сентября для Овнов

Интуиция, которая редко дает о себе знать представителям вашего знака, на этот раз превзойдет сама себя – даст правильные подсказки и поможет избежать досадных ошибок.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 сентября для Тельцов

Проекты, начатые в этот день, обещают быстро принести ожидаемый результат, причем как морального – в виде удовлетворенного самолюбия, так и материального – в виде приличных гонораров – свойства.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 сентября для Близнецов

Важно не упустить возможности, которые подарит этот день, в противном случае повторения подобного – благоприятного – стечения обстоятельств придется ждать очень долго.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 сентября для Раков

Несмотря на то, что общительность – не самая сильная ваша сторона, именно в разговорах и спорах родится необходимая вам истина, поэтому крайне важно не игнорировать любые письма и звонки.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 сентября для Львов

Не следует принимать важное решение, касающееся личной жизни: под влиянием негативных эмоций можно безвозвратно испортить отношения с любимым человеком.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 сентября для Дев

У вас появится хороший шанс "закрыть" предыдущий жизненный этап и начать новый – главное, не забыть извиниться перед теми, кого незаслуженно обидели – старые долги будут упорно тянуть вас назад.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 сентября для Весов

Можно будет наконец-то внести в жизнь изменения, о которых вы давно, но пока безуспешно думали – например, перейти на новую работу: условия для этого сложатся максимально благоприятные.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 сентября для Скорпионов

День даст возможность не только обнаружить проблему, которая не дает вам развиваться в профессиональном плане, но и ликвидировать ее – своевременно и, как говорится, под корень.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 сентября для Стрельцов

Помните: не бывает худа без добра – главное, отказаться от стереотипов и посмотреть на происходящее с новой – непривычной – точки зрения.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 сентября для Козерогов

Грандиозных профессиональных свершений сегодня не предвидится, поэтому рекомендуется сосредоточиться на мелких делах, которые по какой-то причине не были завершены ранее.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 сентября для Водолеев

Не стоит отталкивать человека, который захочет помириться с вами: как бы ни была велика его вина, учтите, что он искренне раскаялся в своем неблаговидном поступке и хочет повиниться.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 сентября для Рыб

Имеет смысл спуститься с небес, в которых вы обычно витаете, на землю и уделить внимание людям, находящимся рядом с вами, – друзьям и родственникам, особенно пожилым.

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