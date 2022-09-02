В Литве прекратили рассмотрение судебного иска к Горбачеву

Родственники четырех погибших во время штурма Вильнюсской телебашни в январе 1991 году требовали привлечь экспрезидента СССР к ответственности.

После смерти последнего лидера Советского Союза Михаила Горбачева районный суд города Вильнюса прекратил гражданское дело относительно его ответственности за гибель гражданских людей во время штурма телебашни в столице Литвы 13 января 1991 года. В общей сложности тогда погибли 14 человек.

Об этом в четверг, 1 сентября, сообщило издание Delfi.

Родственники четырех погибших во время штурма советскими военными Вильнюсской телебашни и здания Комитета по радио и телевещанию подали в суд гражданский иск против Михаила Горбачева в частном порядке. Они стремились доказать, что Горбачев, в то время занимавший пост президента СССР и являвшийся главнокомандующим вооруженными силами, имел контроль над армией, но не принял меры по предотвращению агрессии в Литве и тем самым не прекратил совершение международного преступления.

Также читайте Фигура неоднозначна и часто противоречива: плюсы и минусы политики эпохи Горбачева

В мае Вильнюсский горрайонный суд направил документы этого иска в МИД России для передачи Горбачеву.

"Иск был подан против конкретного лица, бывшего президента Советского Союза, после его смерти правопреемство невозможно", – заявил представитель Вильнюсского районного суда Аурим Жукаускас.

Решение суда, принятое в среду, может быть обжаловано в Вильнюсский окружной суд в течение семи дней.

Ранее, в 2017 году Вильнюсский окружной суд, рассматривавший дело 13 января, направил М. Горбачеву повестку для допроса как специального свидетеля по делу, но Россия отказалась его вручить.

Напомним, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа. Последнего лидера Советского Союза не стало в возрасте 91 года.

Читайте также: