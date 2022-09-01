Похороны Горбачева: где и когда похоронят последнего советского лидера

Церемония прощания с Михаилом Горбачевым состоится в Колонном зале Дома профсоюзов в Москве.

Похороны Михаила Горбачева пройдут в субботу, 3 сентября, на Новодевичьем кладбище Москвы, а церемония прощания с первым и последним президентом СССР пройдет в Колонном зале Дома профсоюзов в российской столице.

Об этом сообщила его дочь Ирина, передает агентство Reuters.

Как уточнил пресс-секретарь "Горбачев-фонда" Владимир Поляков, часовня будет открыта для посещения с 10:00 до 14:00 по московскому времени.

Колонный зал Дома профсоюзов в Москве уже использовался для похоронных церемоний видных советских деятелей. В частности, здесь было положено тело Сталина, когда он скончался в 1953 году, а до этого тут же прощались с основателем СССР Владимиром Лениным.

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Последним российским политиком, чья похоронная церемония проходила в этом зале, был скончавшийся в апреле этого года Владимир Жириновский.

В этот же день Михаила Горбачева похоронят рядом с его женой Раисой, умершей в 1999 году. "Это было семейное решение", – сказал представитель "Горбачев-фонда".

На Новодевичьем кладбище в Москве похоронены десятки высокопоставленных российских политиков, писателей и интеллектуалов. Среди них – Борис Ельцин, первый президент России, который после распада СССР был соперником Михаила Горбачева.

Из советских лидеров там похоронены только Никита Хрущев, все остальные покоятся в стенах Кремля.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин еще не решил, будет ли он присутствовать на похоронах.

Напомним, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа. Последнего лидера Советского Союза не стало в возрасте 91 года.

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