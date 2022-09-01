Похорон Горбачова: де і коли поховають останнього радянського лідера

Церемонія прощання з Михайлом Горбачовим відбудеться в Колонному залі Будинку профспілок у Москві.

Похорон Михайла Горбачова відбудеться в суботу, 3 вересня, на Новодівичому кладовищі Москви, а церемонія прощання з першим та останнім президентом СРСР пройде в Колонному залі Будинку профспілок у російській столиці.

Про це повідомила його дочка Ірина, передає агентство Reuters.

Як уточнив прессекретар "Горбачов-фонду" Володимир Поляков, каплиця буде відкритою для відвідування з 10:00 до 14:00 за московським часом.

Колонний зал Будинку профспілок у Москві уже використовувався для поховальних церемоній видатних радянських діячів. Зокрема, тут було покладено тіло Сталіна, коли він помер у 1953 році, а до цього тут же прощалися із засновником СРСР Володимиром Леніним.

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Останнім російським політиком, чия похоронна церемонія проходила в цьому залі, був Володимир Жириновський, який помер цього року в квітні.

Цього ж дня Михайла Горбачова поховають поруч із його дружиною Раїсою, яка померла в 1999 році. "Це було сімейне рішення", - сказав представник "Горбачов-фонду".

На Новодівичому кладовищі в Москві поховані десятки високопоставлених російських політиків, письменників та інтелектуалів. Серед них - Борис Єльцин, перший президент Росії, який після розпаду СРСР був суперником Михайла Горбачова.

Із радянських лідерів там поховано лише Микиту Хрущова, всі інші спочивають у стінах Кремля.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін ще не вирішив, чи буде він присутній на похоронах.

Нагадаємо, перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня. Останнього лідера Радянського Союзу не стало у віці 91 року.

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