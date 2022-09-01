Таліби влаштували у столиці Афганістану святковий феєрверк: відео

В Афганістані відсвяткували річницю виведення військ США.
Увечері 31 серпня у Кабулі феєрверком відзначили першу річницю виведення американського контингенту з Афганістану.
Про це повідомляє турецький канал TRT.
Також таліби в такий спосіб відсвяткували рік із дня приходу до влади тимчасового уряду.
Військова місія в Афганістані стала найтривалішою в історії США. Вона тривала 20 років. За цей час в Афганістані загинув 2461 американський солдат і цивільний. Ще понад 20 тисяч громадян США отримали поранення.
Після 15 серпня 2021 року, коли терористичний рух "Талібан" захопив всі великі міста Афганістану, зокрема столицю країни Кабул, США і інші країни були змушені активізувати евакуацію своїх громадян.
“Талібан" одразу розпочав формувати уряд, призначивши кількох тимчасових міністрів.
Нагадаємо, 31 серпня 2021 року генерал-майор Кріс Донах’ю став останнім американським солдатом, який залишив Афганістан.
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