Таліби влаштували у столиці Афганістану святковий феєрверк: відео

Увечері 31 серпня у Кабулі феєрверком відзначили першу річницю виведення американського контингенту з Афганістану.

Про це повідомляє турецький канал TRT.

Також таліби в такий спосіб відсвяткували рік із дня приходу до влади тимчасового уряду.

Військова місія в Афганістані стала найтривалішою в історії США. Вона тривала 20 років. За цей час в Афганістані загинув 2461 американський солдат і цивільний. Ще понад 20 тисяч громадян США отримали поранення.

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Після 15 серпня 2021 року, коли терористичний рух "Талібан" захопив всі великі міста Афганістану, зокрема столицю країни Кабул, США і інші країни були змушені активізувати евакуацію своїх громадян.

“Талібан" одразу розпочав формувати уряд, призначивши кількох тимчасових міністрів.

Нагадаємо, 31 серпня 2021 року генерал-майор Кріс Донах’ю став останнім американським солдатом, який залишив Афганістан.

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