Талибы устроили в столице Афганистана праздничный фейерверк: видео

В Афганистане отпраздновали годовщину вывода войск США.
Вечером 31 августа в Кабуле фейерверком отметили первую годовщину вывода американского контингента из Афганистана.
Об этом сообщает турецкий канал TRT.
Также талибы отпраздновали год со дня прихода к власти временного правительства.
Военная миссия в Афганистане стала самой продолжительной в истории США. Она длилась 20 лет. За это время в Афганистане погиб 2461 американский солдат и гражданский. Еще более 20 тысяч граждан США получили ранения.
После 15 августа 2021 года, когда террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в частности, столицу страны Кабул, США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан.
"Талибан" сразу начал формировать правительство, назначив нескольких временных министров.
Напомним, 31 августа 2021 года генерал-майор Крис Донахью стал последним американским солдатом, покинувшим Афганистан.
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