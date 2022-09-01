Талибы устроили в столице Афганистана праздничный фейерверк: видео

Вечером 31 августа в Кабуле фейерверком отметили первую годовщину вывода американского контингента из Афганистана.

Об этом сообщает турецкий канал TRT.

Также талибы отпраздновали год со дня прихода к власти временного правительства.

Военная миссия в Афганистане стала самой продолжительной в истории США. Она длилась 20 лет. За это время в Афганистане погиб 2461 американский солдат и гражданский. Еще более 20 тысяч граждан США получили ранения.

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После 15 августа 2021 года, когда террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в частности, столицу страны Кабул, США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан.

"Талибан" сразу начал формировать правительство, назначив нескольких временных министров.

Напомним, 31 августа 2021 года генерал-майор Крис Донахью стал последним американским солдатом, покинувшим Афганистан.

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