Першу супер'яхту російського олігарха продали з аукціону

Судно Axioma російського мільярдера, який потрапив під санкції після нападу Росії на Україну, пустили з молотка.

У вівторок, 23 серпня, заарештовану яхту російського олігарха, співвласника "Трубної металургійної компанії" Дмитра Пумпянського продали на аукціоні.

Як повідомляє Bloomberg, заявки на участь в торгах подали 63 покупці.

Аукціон було влаштовано для того, щоб Пумпянський повернув позику американському банку JP Morgan.

Як виявилося, 72-метрове судно Axioma російський мільярдер, який входить до другої сотні найбагатших людей в РФ, придбав у 2013 році майже за $70 млн. Частину суми він узяв у кредит.

Наприкінці березня, коли Пумпянський потрапив під західні санкції, структура, на яку було оформлено яхту, перестала обслуговувати позику. В результаті Axioma була заарештована в Гібралтарі на запит банку, який хоче повернути собі понад $20 млн. Місцевий суд виніс ухвалу про продаж супер'яхти з аукціону.

Оскільки відомості про учасників торгів були конфіденційними, ім'я покупця поки що невідоме. Більш детальну інформацію про продаж судна мають опублікувати приблизно через два тижні після того, як буде здійснено оплату.

Нагадаємо, Верховний суд Республіки Фіджі ухвалив рішення щодо супер'яхти Amadea, яка пов'язана з російським олігархом Сулейманом Керімовим. Судно має бути вивезено Сполученими Штатами з тихоокеанської острівної держави.

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