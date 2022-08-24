Астрологічний прогноз на 24 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли розум та інтуїція не заважають, а доповнюють один одного, дозволяючи вирішувати найскладніші інтелектуальні завдання. Відповідаючи на важливі професійні та життєві запитання, необхідно дослухатися до свого внутрішнього голосу, який дасть єдину правильну відповідь. Час сприятливий для добрих справ – Всесвіт віддячить тим, хто їх робитиме.

Символ дня: якір.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір дня: синій, сапфіровий, волошковий.

Щасливе каміння дня: смарагд, малахіт, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: ноги нижче колін – гомілки, стопи.

Хвороби дня: можуть виникнути проблеми з кров'ю, тому здавати її – навіть для аналізу – сьогодні не рекомендується. Небажана також підвищена фізична активність – краще обмежитися йогою та прогулянками на свіжому повітрі.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – вони відкривають завісу таємниці над подіями та процесами, причини яких досі були незрозумілі.

Афоризм дня: "Все за своєю суттю є енергією, і, розмірковуючи, ви оперуєте величезним обсягом цієї енергії в швидкій, легкій і рухливій формі — у формі думки" (Джон Кехо).

Геометрична фігура дня: зигзаг.

Ангел - хранитель дня: Гасар — дарує перемогу у найважчих ситуаціях.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу води.

Табу дня: потрібно якнайменше дивитися в дзеркало.

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