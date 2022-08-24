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Астрологический прогноз на 24 августа

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Астрологический прогноз на 24 августа

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда разум и интуиция не мешают, а дополняют друг друга, позволяя решать самые сложные интеллектуальные задачи. Отвечая на важные профессиональные и жизненные вопросы, необходимо прислушиваться к своему внутреннему голосу, который даст единственно правильный ответ. Время благоприятно для добрых дел – Вселенная отблагодарит тех, кто будет их делать. 

Символ дня: якорь. 

Стихия дня: Огонь. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: синий, сапфировый, васильковый. 

Счастливые камни дня: изумруд, малахит, селенит. 

За какую часть тела отвечает: ноги ниже колен – голени, стопы. 

Болезни дня: могут возникнуть проблемы с кровью, поэтому сдавать ее – в том числе и для анализа – сегодня не рекомендуется. Нежелательна также повышенная физическая активность – лучше ограничиться йогой и прогулками на свежем воздухе. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они приоткрывают завесу тайны над событиями и процессами, причины которых до сих пор были непонятны. 

Афоризм дня: "Все по сути своей является энергией, и, размышляя, вы оперируете огромным объемом этой энергии в быстрой, легкой и подвижной форме – в форме мысли" (Джон Кехо). 

Геометрическая фигура дня: зигзаг. 

Ангел-хранитель дня: Гасар – дарует победу в самых трудных ситуациях. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды. 

Табу дня: нужно как можно меньше смотреть в зеркало.

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