Астрологический прогноз на 24 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда разум и интуиция не мешают, а дополняют друг друга, позволяя решать самые сложные интеллектуальные задачи. Отвечая на важные профессиональные и жизненные вопросы, необходимо прислушиваться к своему внутреннему голосу, который даст единственно правильный ответ. Время благоприятно для добрых дел – Вселенная отблагодарит тех, кто будет их делать.
Символ дня: якорь.
Стихия дня: Огонь.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий, сапфировый, васильковый.
Счастливые камни дня: изумруд, малахит, селенит.
За какую часть тела отвечает: ноги ниже колен – голени, стопы.
Болезни дня: могут возникнуть проблемы с кровью, поэтому сдавать ее – в том числе и для анализа – сегодня не рекомендуется. Нежелательна также повышенная физическая активность – лучше ограничиться йогой и прогулками на свежем воздухе.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они приоткрывают завесу тайны над событиями и процессами, причины которых до сих пор были непонятны.
Афоризм дня: "Все по сути своей является энергией, и, размышляя, вы оперируете огромным объемом этой энергии в быстрой, легкой и подвижной форме – в форме мысли" (Джон Кехо).
Геометрическая фигура дня: зигзаг.
Ангел-хранитель дня: Гасар – дарует победу в самых трудных ситуациях.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Табу дня: нужно как можно меньше смотреть в зеркало.
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