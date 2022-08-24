В Латвии экскаватор разрушил скульптуры советских солдат: видео

В латвийской столице были демонтированы все три большие фигуры мемориального ансамбля, изображавшие солдат советской армии.

Во вторник, 23 августа, в Риге начался демонтаж мемориала в районе Пардаугава в соответствии с законом, запрещающим экспонировать объекты, прославляющие советский и нацистский режимы, на территории Латвии.

Об этом сообщает Delfi, опубликовав видео с места демонтажа.

Утром на место работ прибыли строители и спецтехника. У подножия памятника сначала работал экскаватор, демонтировавший ступени. Затем начались работы по демонтажу скульптур.

Территория объекта ограждена, между деревьями натянуты ленты, установлены ограждения. Забор вокруг территории значительно ограничивает видимость строительных работ. Главный объект мемориала – обелиск все еще остается на своем месте.

В Рижской думе сообщили, что работы по демонтажу памятника начались и идут по графику.

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Как известно, 12 мая латвийский Сейм принял законопроект, предусматривающий прекращение действия 13 статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранение мемориальных сооружений. Таким образом, Сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу памятника в Пардаугаве.

Непосредственно решение снести памятник в Пардаугаве Сейм принял 16 июня этого года, утвердив в окончательном чтении "О запрещении экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики". Закон предусматривает снос не только монумента в Риге, но и памятников, мемориальных досок и объектов, посвященных советскому оккупационному режиму и армии.

В законе установлен срок сноса памятника – объект должен быть демонтирован до 15 ноября 2022 года.

Напомним, Латвия планирует ограничить использование русского языка на работе и в общественных местах.

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