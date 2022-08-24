Оккупанты обстреляли один из районов Харькова

Мэр города Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях ночных обстрелов.

Об этом он написал на ночь 24 августа в своем Telegram-канале.

По его словам, попадания ракет были сразу по нескольким адресам.

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"Теперь под обстрелом Новобаварский район. Прилеты по нескольким адресам. О пострадавших в настоящее время информации нет", — сообщил Терехов.

Отметим, что оккупанты четвертый раз за сутки ударили по Харькову. Ранее под обстрел попал Шевченковский район, там начался пожар.

Напомним, на ночь 24 августа враг ударил также по Запорожью. Там зафиксированы "прилеты" в двух районах.

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