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Оккупанты обстреляли один из районов Харькова

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Оккупанты обстреляли один из районов Харькова

Фото: Associated Press

Российские ракеты взорвались на территории Новобаварского района Харькова.

Мэр города Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях ночных обстрелов.

Об этом он написал на ночь 24 августа в своем Telegram-канале.

По его словам, попадания ракет были сразу по нескольким адресам.

"Теперь под обстрелом Новобаварский район. Прилеты по нескольким адресам. О пострадавших в настоящее время информации нет", — сообщил Терехов.

Отметим, что оккупанты четвертый раз за сутки ударили по Харькову. Ранее под обстрел попал Шевченковский район, там начался пожар.

Напомним, на ночь 24 августа враг ударил также по Запорожью. Там зафиксированы "прилеты" в двух районах.

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