Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти обстріляли один із районів Харкова

Дата публікації
Перегляди
5090
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти обстріляли один із районів Харкова

Фото: Associated Press

Російські ракети вибухнули на території Новобаварського району Харкова.

Мер міста Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки нічного обстрілу.

Про це він написав проти ночі 24 серпня у своєму Telegram-каналі.

За його словами, влучання ракет були відразу за кількома адресами.

"Тепер під обстрілом Новобаварський район. Прильоти за кількома адресами. Про постраждалих на цей час інформації немає", - повідомив Терехов.

Зазначимо, що окупанти вчетверте за добу вдарила по Харкову. Раніше під обстріл потрапив Шевченківський район, там почалася пожежа.

Нагадаємо, проти ночі 24 серпня ворог вдарив також по Запоріжжю. Там зафіксовані "прильоти" у двох районах. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація