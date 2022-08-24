Окупанти обстріляли один із районів Харкова

Мер міста Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки нічного обстрілу.

Про це він написав проти ночі 24 серпня у своєму Telegram-каналі.

За його словами, влучання ракет були відразу за кількома адресами.

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"Тепер під обстрілом Новобаварський район. Прильоти за кількома адресами. Про постраждалих на цей час інформації немає", - повідомив Терехов.

Зазначимо, що окупанти вчетверте за добу вдарила по Харкову. Раніше під обстріл потрапив Шевченківський район, там почалася пожежа.

Нагадаємо, проти ночі 24 серпня ворог вдарив також по Запоріжжю. Там зафіксовані "прильоти" у двох районах.

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