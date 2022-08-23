Утро дня города началось с обстрела: оккупанты снова атаковали Харьков

Есть попадание в частный дом.

Российские оккупанты 23 августа утром снова обстреляли Харьков.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Утро дня города началось с обстрела Киевского района. Попадание в частный дом, без пострадавших" — написал он.

Стоит отметить, что сегодня, 23 августа, отмечается День города Харькова.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 181-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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