У Латвії екскаватор повалив скульптури радянських солдатів: відео

У латвійській столиці було демонтовано всі три великі постаті меморіального ансамблю, що зображували солдатів радянської армії.

У вівторок, 23 серпня, у Ризі розпочався демонтаж меморіалу в районі Пардаугава відповідно до закону, який забороняє експонувати об'єкти, що прославляють радянський та нацистський режими, на території Латвії.

Про це повідомляє Delfi, опублікувавши відео з місця демонтажу.

Вранці на місце робіт прибули будівельники і спецтехніка. Біля підніжжя пам'ятника спершу працював екскаватор, який демонтував сходи. Відтак розпочалися роботи з демонтажу скульптур.

Територія об'єкту огороджена, між деревами натягнуті стрічки, встановлені огорожі. Паркан навколо території значно обмежує видимість будівельних робіт. Головний об’єкт меморіалу - обеліск все ще залишається на своєму місці.

У Ризькій думі повідомили, що роботи з демонтажу пам'ятника розпочалися та йдуть за графіком.

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Як відомо, 12 травня латвійський Сейм ухвалив законопроєкт, який передбачає припинення дії 13-ї статті латвійсько-російського договору, що забезпечує збереження меморіальних споруд. Таким чином, Сейм зняв юридичну перешкоду на шляху до знесення пам'ятника в Пардаугаві.

Безпосередньо рішення знести пам'ятник у Пардаугаві Сейм ухвалив 16 червня цього року, затвердивши в остаточному читанні "Про заборону експонування об'єктів, що прославляють радянський та нацистський режими, та їх демонтаж на території Латвійської Республіки". Закон передбачає знесення не лише монумента в Ризі, а й пам'ятників, меморіальних дошок та об'єктів, присвячених радянському окупаційному режиму та армії.

У законі встановлено термін знесення пам'ятника — об'єкт має бути демонтовано до 15 листопада 2022 року.

Нагадаємо, Латвія планує обмежити використання російської мови на роботі і в громадських місцях.

Із Латвії депортують росіян, які заважали демонтажу радянського пам’ятника

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