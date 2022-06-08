У Литві демонтують найбільший меморіал радянським воїнам

У Вільнюсі до кінця літа демонтують меморіал на найбільшому в Литві похованні радянських воїнів на Антакальницькому кладовищі. Посольство Росії вже попередило Вільнюс про можливі заходи у відповідь щодо місць поховань репресованих литовців на території РФ.

Напередодні Департамент культурної спадщини Литви вивів з-під охорони встановлені на меморіалі кам'яні стели.

Про це мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс розповів в ефірі національного радіо LRT 8 червня.

"Подальші дії самоврядування залежатимуть від того, коли буде упорядковано документацію, коли ці об'єкти будуть передані у власність міста, а міськрада оголосить своє рішення. Сподіваюся, що до кінця літа їх не залишиться", – сказав Шімашюс.

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Військовий меморіал на Антакальніському цвинтарі було створено 1951 року. Там поховано понад 3 тис. солдатів Червоної армії, що загинули 1944 року під час звільнення Вільнюса від нацистів. 1984 року на меморіалі було встановлено шість стел – стилізованих фігур зі світло-сірого граніту, що зображають бійців різних родів військ.

Нагадаємо, в середині травня американські ЗМІ повідомили, шо країни Балтії та Польща попросили НАТО значно розширити військову присутність на їхніх територіях, щоб ускладнити імовірне вторгнення Росії.

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