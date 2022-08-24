В NASA сообщили дату запланированного столкновения с астероидом

Космический зонд Double Asteroid Redirection Test (DART), запущенный в ноябре прошлого года, 27 сентября выполнит свою миссию, совершив столкновение с астероидом Диморфом.

Об этом сообщили на официальном сайте NASA.

"DART, являющийся первой в мире миссией для испытания технологии защиты Земли от опасности [контакта] с потенциальным астероидом или кометой, столкнется с выбранным астероидом, который не представляет опасности для Земли, в 19:14 по времени Восточного побережья США, в понедельник, 26 сентября (т.е. 27 сентября в 02:14 по киевскому времени, — ТСН.ua)”, — говорится в сообщении.

Задача миссии DART состоит в том, чтобы проверить возможность изменения траектории полета астероида, угрожающего столкновением с Землей, путем кинетического удара.

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Астероид Диморф (Dimorphos) имеет диаметр 160 метров. Он входит в астероидную систему Дидима (Didymos) и не представляет никакой опасности для Земли.

Столкновение зонда произойдет в 11 млн километров от Земли. Зонд весом 633 кг должен врезаться на скорости 6,6 км/с, чтобы повлиять на движение астероида.

За столкновением будет наблюдать итальянский кубсат LICIACube, который отделится от зонда за пять дней до этого.

В ходе миссии специалисты проведут множество тестов, используя телескоп DRACO, а также проверят ряд демонстрационных технологий. В частности, будет проверена разработанная для NASA система поиска и самонаведения аппарата SMART Nav, она запустится за час до сближения с астероидом.

Напомним, 20 августа астероид, который больше египетских пирамид в Гизе, впервые за более чем 100 лет пролетел рядом с Землей.

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