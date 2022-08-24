У NASA повідомили дату запланованого зіткнення з астероїдом

Космічний зонд Double Asteroid Redirection Test (DART), який було запущено у листопаді минулого року, 27 вересня виконає свою місію, здійснивши зіткнення з астероїдом Діморфом.

Про це повідомили на офіційному сайті NASA.

"DART, який є першою у світі місією для випробування технології захисту Землі від небезпеки [контакту] з потенційним астероїдом або кометою, зіткнеться з обраним астероїдом, який не становить небезпеки для Землі, о 19:14 за часом Східного узбережжя США, у понеділок, 26 вересня ( тобто 27 вересня о 02:14 за київським часом, - ТСН.ua)”, - йдеться у повідомленні.

Завдання місії DART полягає у тому, щоб перевірити можливості зміни траєкторії польоту астероїда, що загрожує зіткненням із Землею, шляхом кінетичного удару.

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Астероїд Діморф (Dimorphos) має діаметр 160 метрів. Він входить в астероїдну систему Дідіма (Didymos) і не становить жодної небезпеки на Землі.

Зіткнення зонда відбудеться на відстані 11 млн кілометрів від Землі. Зонд вагою 633 кг повинен врізатись на швидкості 6,6 км за секунду, щоб вплинути на рух астероїда.

За зіткненням спостерігатиме італійський кубсат LICIACube, який відокремиться від зонда за п'ять днів до цього.

Під час місії фахівці проведуть безліч тестів, використовуючи телескоп DRACO, а також перевірять низку демонстраційних технологій. Зокрема, буде перевірено розроблену для NASA систему пошуку та самонаведення апарату SMART Nav, вона запуститься за годину до зближення з астероїдом.

Нагадаємо, 20 серпня астероїд, який більший за єгипетські піраміди у Гізі, вперше за більш ніж 100 років пролетів поряд із Землею.

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