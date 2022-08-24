Первую суперяхту российского олигарха продали с аукциона

Судно Axioma российского миллиардера, попавшего под санкции после нападения России на Украину, было пущено с молотка.

Во вторник, 23 августа, арестованную яхту российского олигарха, совладельца "Трубной металлургической компании" Дмитрия Пумпянского, продали на аукционе.

Как сообщает Bloomberg, заявки на участие в торгах подали 63 покупателя.

Аукцион был устроен для того, чтобы Пумпянский вернул ссуду американскому банку JP Morgan.

Как оказалось, 72-метровое судно Axioma российский миллиардер, входящий во вторую сотню самых богатых людей в РФ, приобрел в 2013 году почти за $70 млн. Часть суммы он взял в кредит.

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В конце марта, когда Пумпянский попал под западные санкции, структура, на которую была оформлена яхта, перестала обслуживать ссуду. В результате Axioma была арестована в Гибралтаре по запросу банка, который хочет вернуть себе более $20 млн. Местный суд вынес решение о продаже суперяхты с аукциона.

Поскольку сведения об участниках торгов были конфиденциальными, имя покупателя пока неизвестно. Более подробную информацию о продаже судна должны опубликовать примерно через две недели после того, как будет произведена оплата.

Напомним, Верховный суд Республики Фиджи принял решение о суперяхте Amadea, которая связана с российским олигархом Сулейманом Керимовым. Судно должно быть вывезено Соединенными Штатами из тихоокеанского островного государства.

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