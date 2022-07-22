Як працюють персональні санкції проти російських олігархів — пояснення експерта

Західні санкції, введені проти російських олігархів та членів їхніх сімей, дійсно важливі, адже у багатих росіян формується незадоволення нинішньою ситуацією.

Персональні санкції, введені проти російських олігархів, мають вплив на їхнє становище та бізнес, адже багатії просто втратили доступ до своїх коштів.

Про це заявив голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський, інформує телеканал "Дом".

"Перший момент — власне, ці люди втрачають доступ до своїх грошей, вони не можуть розпоряджатися своїми ресурсами, і це створює їм особисто та їхнім сім'ям чималі проблеми, і, звичайно, формується незадоволення нинішньою ситуацією", — пояснив Бураковський.

Другий момент полягає у тому, що в олігархів виникають проблеми безпосередньо у справах бізнесу, каже експерт.

"Якщо я не можу розпоряджатися своїми грошима, якщо якісь кошти заморожені, значна частина бізнес-операцій фактично стає для мене недоступною", — вважає економіст. За його словами, зниження економічної активності олігархів та їхніх великих компаній — це зниження економічної активності в РФ.

Як приклад експерт навів санкції, введені проти бізнесменів Романа Абрамовича та Алішера Усманова.

"Обидва, наближені до Путіна, вже подали вже кілька позовів до європейських судів для того, щоб зняти з себе ці санкції. І ось якраз один із аргументів того ж таки Алішера Усманова, що санкції не дають можливості вести нормальний бізнес. Далі він перераховує досить великі компанії, які через це стикаються з проблемами", — розповів Бураковський.

Нагадаємо, що ЄС остаточно запровадив сьомий пакет санкцій проти Росії.

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