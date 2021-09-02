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2 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

2 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

publicdomainpictures.net

2 сентября отмечают завершение Второй мировой войны.

Какой сегодня день

В четверг, 2 сентября, в Украине празднуют День нотариата. Во всем мире в этот день отмечают завершение Второй мировой войны, во Вьетнаме празднуют День Независимости.

Памятные даты 2 сентября

  • 1192 — завершение третьего крестового похода (в этот день английский король Ричард I Львиное Сердце заключил в Яффе мирное соглашение с султаном Саладином).
  • 1666 — Великий лондонский пожар вспыхнул и пылал в течение трех дней, разрушив 10 000 зданий, в том числе собор Старого Павла.
  • 1789 — основано министерство финансов США.
  • 1794 — по инициативе французского эмигранта, герцога Армана Эммануэля дю Плесси де Ришелье на побережье Черного моря началось строительство будущего города Одессы.
  • 1831 — вышла первая часть "Вечеров на хуторе близ Диканьки" украинского писателя Николая Гоголя.
  • 1834 — Сэмюэл Кольт запатентовал свой револьвер.
  • 1889 — в Мариуполе начал работу морской порт.
Мариупольский морской торговый порт / © УНИАН
Мариупольский морской торговый порт / УНИАН

Церковный праздник сегодня 2 сентября

2 сентября православная церковь чтит память библейского пророка Самуила, или Шмуэля (то есть "услышанного Богом"). Самуил родился в трудное для израильтян время, и ему было суждено наставить свой народ на путь истинный. При слабом первосвященнике Илии моральное разложение израильтян достигло критической точки. Результатом распущенности, духовной и физической немощи стало поражение от филистимлян, которые захватили величайшую святыню — Ковчег Завета. Однако Самуил, созвав соплеменников на торжественное покаяние, сумел вдохновить их на изгнание филистимлян. После этого началось возрождение народа. Большую роль в этом сыграли организованные Самуилом "пророческие сонмы", задачей которых было просвещать людей, а также пробуждать в них патриотизм.

© https://azbyka.ru/
https://azbyka.ru/

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя стричь волосы
  • Нельзя давать деньги в долг
  • Нельзя оставлять детей одних
  • Нельзя заключать брак
  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом
  • Нельзя заводить новые знакомства

Приметы на 2 сентября

На Руси пророка Самуила считали покровителем сильного пола, потому и Самойлов день считался мужским праздником: хозяйки пытались приготовить много вкусных блюд и всячески угодить мужу.

В Самуилов день просили хорошей погоды для осенних работ. В этот день в лесах уже появлялись первые зимние опята, и на столе частым блюдом были жареные грибы с картофелем.

  • Журавли высоко и не спеша летят — осень будет теплой.
  • Много рябины выросло — осенью будет много дождей.
  • Много мышей — к холодной зиме.
© pixabay.com
pixabay.com

Именины 2 сентября

День ангела (именины) сегодня, 2 сентября, отмечают: Александр, Виктор, Владимир, Иван, Лев, Максим, Николай, Самуил, Степан, Тимофей, Федор.

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