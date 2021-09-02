Мадонна в мини-платье откровенно попозировала на кровате

Мадонна в мини-платье откровенно попозировала на кровате

Исполнительница устроила смелую фотосессию.

Американская поп-звезда Мадонна, которая недавно озадачила видео поцелуя двух мужчин в купе вагона, снова изрядно удивила своих поклонников.

Так, исполнительница на своей странице в Instagram опубликовала серию пикантных фотографий, на которых появилась в мини-платье и колготках в сеточку.

Мадонна на кровати / instagram.com/madonna

Кроме этого, она надела украшения и солнцезащитные очки. А на одном из фото вообще позировала на коленях. Новые фотографии изрядно взбудоражили воображение поклонников.

Мадонна позирует перед камерой / instagram.com/madonna

В свои 63 года звезда имеет соблазнительный вид. У нее стройная фигура и подтянутое тело.

Пользователи это также заметили. В частности, в комментариях писали такое:

Это невозможно быть такой красивой. Вы королева!

Ты королева мира!

Просто невероятная. Не могу оторвать глаз.

Напомним, недавно Мадонна устроила эпатажную фотосессию в церкви. Звезда позировала перед камерой в образе итальянской синьоры.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку