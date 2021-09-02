Мадонна в мінісукні відверто попозувала на ліжку

Виконавиця влаштувала сміливу фотосесію.
Американська попзірка Мадонна, яка нещодавно спантеличила відео поцілунку двох чоловіків у купе вагону, знову неабияк здивувала своїх шанувальників.
Так, виконавиця на своїй сторінці в Instagram опублікувала серію пікантних світлин, на яких постала в мінісукні та колготках в сіточку.
Окрім цього, вона надягла прикраси та сонцезахисні окуляри. А на одному з фото взагалі позувала навколішки. Нові світлини неабияк розбурхали уяву шанувальників.
У свої 63 роки зірка має спокусливий вигляд. В неї струнка фігура та підтягнуте тіло.
Юзери це також запримітили. Зокрема, у коментарях писали таке:
- Це неможливо мати такий гарний вигляд. Ви королева!
- Ти королева світу!
- Просто неймовірна. Не можу відірвати очей.
Нагадаємо, нещодавно Мадонна влаштувала епатажну фотосесію в церкві. Зірка позувала перед камерою в образі італійської синьйори.