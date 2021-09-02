Мадонна в мінісукні відверто попозувала на ліжку

Мадонна в мінісукні відверто попозувала на ліжку

Виконавиця влаштувала сміливу фотосесію.

Американська попзірка Мадонна, яка нещодавно спантеличила відео поцілунку двох чоловіків у купе вагону, знову неабияк здивувала своїх шанувальників.

Так, виконавиця на своїй сторінці в Instagram опублікувала серію пікантних світлин, на яких постала в мінісукні та колготках в сіточку.

Мадонна на ліжку / instagram.com/madonna

Окрім цього, вона надягла прикраси та сонцезахисні окуляри. А на одному з фото взагалі позувала навколішки. Нові світлини неабияк розбурхали уяву шанувальників.

Мадонна позує перед камерою / instagram.com/madonna

У свої 63 роки зірка має спокусливий вигляд. В неї струнка фігура та підтягнуте тіло.

Юзери це також запримітили. Зокрема, у коментарях писали таке:

Це неможливо мати такий гарний вигляд. Ви королева!

Ти королева світу!

Просто неймовірна. Не можу відірвати очей.

Нагадаємо, нещодавно Мадонна влаштувала епатажну фотосесію в церкві. Зірка позувала перед камерою в образі італійської синьйори.

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