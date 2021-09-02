Гороскоп на 2 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 2 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро открывают перед нами немало возможностей.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 2 сентября 2021 рассказывает, что Овнам не стоит бояться, а Ракам следует добавить эмоций.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 2 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. В любви попробуйте что-то новое. На работе начните работу над новым проектом.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева жезлов"

Добавьте страсти. Окунитесь в секс по полной. В движении по карьерной лестнице даже не думайте останавливаться.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Двойка жезлов"

Впереди новые достижения. В любви проявите лучшие качества характера. На работе действуйте активно.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Королева кубков"

Добавьте эмоций. В отношениях прислушайтесь к мудрым советам. На работе стоит прислушаться к голосу сердца.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Пятерка кубков"

Вас ждут разочарования. В любви возможные потери. На работе остерегайтесь проблем.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Звезда"

Ситуация улучшается. Ваши любовные муки заканчиваются. В работе проявите свой профессионализм.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Ищите новые возможности. В отношениях начните доверять друг другу. Действуйте активно на работе.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Сконцентрируйтесь на своих желаниях. В любви старайтесь больше. Ищите новые способы заработка.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Солнце"

Все просто замечательно. В любви все будет хорошо. В движении по карьерной лестнице выбирайте большую цель.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Шестерка мечей"

Будет трудно. В отношениях не зацикливайтесь на быту. На работе ожидайте новых вызовов.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Двигайтесь вместе к победе. В отношениях не стоит останавливаться. На работе смело отправляйтесь к победе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет трудно, но вы справитесь. В любви будет больно. На работе ожидайте новых испытаний.

Читайте также:

Ретроградный Плутон : дата и влияние

: дата и влияние Ретроградный Юпитер 2021 : что стоит сделать и чего следует избегать

: что стоит сделать и чего следует избегать Меркурий перестал быть ретроградным: что стоит сделать и чего избегать

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку