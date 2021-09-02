Зеленский: США и Украина обменялись разведданными

США и Украина заключили около 20 документов.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Белого дома Джо Байденом важные темы: безопасности, НАТО, оборонной поддержки и тому подобное.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Стороны обменялись разведданными — сначала тет-а-тет, а затем продолжили командами обоих президентов.

Зеленский доволен визитом, ведь Украина и США заключили около двадцати документов.

По его мнению, важнейшие вопросы, которые были обсуждены, — это энергетическая безопасность и ситуация на Черном море.

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"Стороны заинтересованы в диалоге и в результатах этого диалога", — добавил Владимир Зеленский.

Он добавил, что Байден высоко оценил земельную и судебную реформы в Украине и инфраструктурные изменения.

Напомним, что Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена.

К тому же Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования.

Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что "президенты вывели наши отношения на новый уровень".

Встреча Зеленского и Байдена: на сайте Офиса президента появилось совместное заявление Украины и США

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