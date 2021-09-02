Зеленский: США и Украина обменялись разведданными

США и Украина заключили около 20 документов.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Белого дома Джо Байденом важные темы: безопасности, НАТО, оборонной поддержки и тому подобное.
Об этом он заявил во время общения с журналистами.
Стороны обменялись разведданными — сначала тет-а-тет, а затем продолжили командами обоих президентов.
Зеленский доволен визитом, ведь Украина и США заключили около двадцати документов.
По его мнению, важнейшие вопросы, которые были обсуждены, — это энергетическая безопасность и ситуация на Черном море.
"Стороны заинтересованы в диалоге и в результатах этого диалога", — добавил Владимир Зеленский.
Он добавил, что Байден высоко оценил земельную и судебную реформы в Украине и инфраструктурные изменения.
Напомним, что Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена.
К тому же Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования.
Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что "президенты вывели наши отношения на новый уровень".