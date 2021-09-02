Зеленський: США і Україна обмінялися розвідданими

США та Україна уклали близько 20 документів.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з очільником Білого дому Джо Байденом важливі теми: безпеки, НАТО, оборонної підтримки тощо.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Сторони обмінялися розвідданими, - спочатку тет-а-тет, а потім продовжили командами обох президентів.

Зеленський задоволений візитом, адже Україна та США уклали близько двадцяти документів.

На його думку, найважливіші питання, які були обговорені, - це енергетична безпека та ситуація на Чорному морі.

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"Сторони зацікавлені в діалозі та в результатах цього діалогу", - додав Володимир Зеленський.

Він додав, що Байден високо оцінив земельну та судову реформи в Україні та інфраструктурні зміни.

Нагадаємо, що Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена.

До того ж Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання.

Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що "президенти вивели наші відносини на новий рівень".

Зустріч Зеленського і Байдена: на сайті Офісу президента з`явилася спільна заява України і США

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