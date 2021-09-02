Зеленський: США і Україна обмінялися розвідданими

США та Україна уклали близько 20 документів.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з очільником Білого дому Джо Байденом важливі теми: безпеки, НАТО, оборонної підтримки тощо.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами.
Сторони обмінялися розвідданими, - спочатку тет-а-тет, а потім продовжили командами обох президентів.
Зеленський задоволений візитом, адже Україна та США уклали близько двадцяти документів.
На його думку, найважливіші питання, які були обговорені, - це енергетична безпека та ситуація на Чорному морі.
"Сторони зацікавлені в діалозі та в результатах цього діалогу", - додав Володимир Зеленський.
Він додав, що Байден високо оцінив земельну та судову реформи в Україні та інфраструктурні зміни.
Нагадаємо, що Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена.
До того ж Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання.
Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що "президенти вивели наші відносини на новий рівень".