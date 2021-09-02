В Одеській області чоловіка під час сварки вбили держаком для лопати

В Одеській області чоловіка під час сварки вбили держаком для лопати

Тіло постраждалого виявили місцеві жителі.

У Білгород-Дністровському 51-річний чоловік розправився зі своїм товаришем. Зловмисника затримали, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

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Закривавлене тіло чоловіка без ознак життя виявили на вулиці місцеві мешканці та повідомили до поліції. Правоохоронці встановили, що під час застілля 26-річний потерпілий почав сварити господаря оселі, а той у відповідь схопив держак для лопати та кілька разів вдарив гостя по голові. За висновком судово-медичного експерта, він помер від крововтрати.

"Поліцейські повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. За умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого, чоловікові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі", - повідомив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Олег Чукань.

Нагадаємо, у Миколаївській області чоловік вилами заколов рідного брата.

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