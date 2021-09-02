Астрологічний прогноз на 1-2 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має тані характеристики:

Прогноз дня: 25-й місячний день розтягнеться майже на дві доби — час, коли всі процеси завмирають, тому він не підходить для активної діяльності — краще провести його в тиші і спокої. Чи не найсприятливіший час для покупок — придбані речі, швидше за все, виявляться з прихованим браком.

Символ дня: морська мушля.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 7.

Колір дня: малахітовий, смарагдовий.

Камені дня: джеспіліт, червона яшма.

За яку частину тіла відповідає: коліна.

Хвороби дня: необхідно берегти вуха і очі, не робити операції на цих органах і не допускати їх переохолодження, оскільки це може привести до неприємних наслідків: в першому випадку до отиту, у другому — до появи ячменів і кон'юнктивіту. З обережністю треба ставитися до колінних суглобів — небажано їх напружувати.

Слова дня: відпочинок і релакс.

Геометрична фігура дня: спіраль.

Шлюб і взаємини дня: на цей день не варто призначати побачення: занудьгувавши на ньому, можна посваритися з коханою людиною, яка не оцінить такого до себе ставлення.

Містика дня: можна медитувати і ворожити на картах Таро.

Табу дня: день не підходить для нових починань — необхідно довести до ладу старі справи.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються спокійні та врівноважені люди, яким до снаги будь-яка рутинна і вимагає максимальної уваги робота, тому з них виходять чудові аналітики, економісти і рахівники.

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