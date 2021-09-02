Народні прикмети, обряди і звичаї 2 вересня

Миші риють нори входом на південь — зима буде сувора.
2 вересня віряни та церква вшановують пам'ять пророка Самуїла, мучеників Севира i Мемнона та з ними 37 мучеників.
2 вересня: церковне свято
Самійло, Самуїл, Шмуель - пророк і суддя Ізраїля, був п’ятнадцятим і останнім ізраїльським суддею. Жив за 1146 років до Різдва Христового.
Народився за молитвами своєї матері Анни, і ще до народження матір посвятила його Богові. Коли хлопчикові виповнилося три роки, Анна виконала свою обітницю і віддала сина під опіку первосвященника Ілія, який водночас був суддею над народом Ізраїля. Пророк зростав у страхові Божому. В 12 років мав одкровення про те, що Бог покарає весь дім первосвященника Ілія за те, що він не опам’ятав своїх нечестивих синів.
Пророцтво збулося, коли філістимляни, вбивши 30 тисяч ізраїльтян, здобули перемогу й захопили священний Кивот Завіту. Почувши про це, первосвященник Ілій упав з сідалища навзнак, зламав хребта й помер. По його смерті суддею ізраїльського народу став Самуїл. Пророк Самуїл помер у глибокій старості. Його життя описано у Святому Письмі. 406 року мощі пророка було перенесено з Юдеї в Константинополь.
2 вересня: народні традиції
Раніше в народі Самуїл вважався покровителем чоловіків. Також у нього просили про гарну погоду взимку і про багатий врожай наступного року.
2 вересня: що варто зробити
Саме в цей час було багато грибів, тому селяни відправлялися в ліс їх збирати. Обов'язковою стравою Самуїлового дня були смажені гриби.
2 вересня: що категорично заборонено
- стригти волосся;
- залишати дітей самих;
- одружуватись;
- займатись важкою фізичною роботою;
- давати гроші у борг.
2 вересня: народні прикмети
- Перший сніг випаде рано, то й весна буде рання.
- Кроти носять у нори багато стерні й соломи — зима буде холодна.
- Миші риють нори входом на південь — зима буде сувора.
- Бабине літо непогідне — осінь суха.
- Калина рано зачервоніла — на ранню й люту зиму.