Народні прикмети, обряди і звичаї 2 вересня

Миші риють нори входом на південь — зима буде сувора.

2 вересня віряни та церква вшановують пам'ять пророка Самуїла, мучеників Севира i Мемнона та з ними 37 мучеників.

2 вересня: церковне свято

Самійло, Самуїл, Шмуель - пророк і суддя Ізраїля, був п’ятнадцятим і останнім ізраїльським суддею. Жив за 1146 років до Різдва Христового.

Народився за молитвами своєї матері Анни, і ще до народження матір посвятила його Богові. Коли хлопчикові виповнилося три роки, Анна виконала свою обітницю і віддала сина під опіку первосвященника Ілія, який водночас був суддею над народом Ізраїля. Пророк зростав у страхові Божому. В 12 років мав одкровення про те, що Бог покарає весь дім первосвященника Ілія за те, що він не опам’ятав своїх нечестивих синів.

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Пророцтво збулося, коли філістимляни, вбивши 30 тисяч ізраїльтян, здобули перемогу й захопили священний Кивот Завіту. Почувши про це, первосвященник Ілій упав з сідалища навзнак, зламав хребта й помер. По його смерті суддею ізраїльського народу став Самуїл. Пророк Самуїл помер у глибокій старості. Його життя описано у Святому Письмі. 406 року мощі пророка було перенесено з Юдеї в Константинополь.

2 вересня: народні традиції

Раніше в народі Самуїл вважався покровителем чоловіків. Також у нього просили про гарну погоду взимку і про багатий врожай наступного року.

2 вересня: що варто зробити

Саме в цей час було багато грибів, тому селяни відправлялися в ліс їх збирати. Обов'язковою стравою Самуїлового дня були смажені гриби.

2 вересня: що категорично заборонено

стригти волосся;

залишати дітей самих;

одружуватись;

займатись важкою фізичною роботою;

давати гроші у борг.

2 вересня: народні прикмети

Перший сніг випаде рано, то й весна буде рання.

Кроти носять у нори багато стерні й соломи — зима буде холодна.

Миші риють нори входом на південь — зима буде сувора.

Бабине літо непогідне — осінь суха.

Калина рано зачервоніла — на ранню й люту зиму.

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