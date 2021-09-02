Курс долара і євро на 2 вересня

Курс долара і євро на 2 вересня

Вартість долара становить 27,00 грн, а євро – 31,93 грн.

У четвер, 2 вересня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 2 вересня:

Долар США – 27,00 грн (плюс 11 коп.).

Євро – 31,93 грн (плюс 10 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 1 вересня:

Долар США – 26,86/27,05 грн.

Євро – 31,57/31,90 грн.

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