Курс долара і євро на 2 вересня

Вартість долара становить 27,00 грн, а євро – 31,93 грн.
У четвер, 2 вересня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 2 вересня:
- Долар США – 27,00 грн (плюс 11 коп.).
- Євро – 31,93 грн (плюс 10 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 1 вересня:
- Долар США – 26,86/27,05 грн.
- Євро – 31,57/31,90 грн.
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