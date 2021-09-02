Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 2 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 2 000.
В Україні станом на ранок 2 вересня зафіксовано 2 477 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 44 людини, ще 889 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 787 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 23 522 особи;
- методом ІФА – 7 954 особи;
- експрес-тестами – 22 239 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 290 848 осіб;
- одужало – 2 209 754 особи;
- летальних випадків – 53 877;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 031 985.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.
Коронавірус у Львові та області рвонув угору: статистика на 2 вересня