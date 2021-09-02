Паралімпіада-2020: Україна здобула ще дві золоті медалі на Іграх у Токіо

Паралімпіада-2020: Україна здобула ще дві золоті медалі на Іграх у Токіо

В активі нашої збірної вже 77 нагород.

Золотим виявився ранок 2 вересня для українських паралімпійців у Токіо.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Так, легкоатлет Владислав Загребельний здобув золоту медаль у стрибках у довжину, його результат 6 метрів 59 сантиметрів. І це новий рекорд Європи. Приголомшливий відрив від суперників продемонструвала Марія Помазан у секторі для штовхання ядра. Найближчу конкурентку вона випередила аж на три метри. І завоювала ще одну золоту медаль.

Таким чином, у командному заліку Україна на 5 місці. В активі нашої збірної вже 77 нагород.

Нагадаємо, 24 серпня - 5 вересня 2021 року в Токіо відбуваються Параолімпійські ігри-2020. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу. Україну на Іграх представляють 143 паралімпійці, вони виступають у 15 з 22 видів спорту.

Паралімпіада в Токіо: легкоатлет Владислав Загребельний здобув золоту медаль у стрибках у довжину

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