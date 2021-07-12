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Китай исполосовали торнадо: смерч подбрасывал машины в воздух и ломал деревья

Китай исполосовали торнадо: смерч подбрасывал машины в воздух и ломал деревья

Associated Press

Самые мощные за десятилетие торнадо нанесли катастрофический ущерб.

На востоке Китая — в провинции Шаньдун — прошла мощная серия торнадо за более 10 лет. За 11 июля в провинции зафиксировали 10 случаев возникновения торнадо, по крайней мере, три из которых были очень сильными.

Об этом сообщает watchers.news.

А в городе Шеньсиан торнадо нанес катастрофических убытков. Смерч ломал стволы деревьев, поднимал в воздух автомобили и разрушал здания. Несколько местных жителей получили ранения.

От непогоды также сильно пострадал город Гаотан. Торнадо, которое здесь прошло, сравняло с землей целые леса.

Напомним, на северо-западе Чехии пронесся торнадо. Он унес жизни не менее 6 человек.