Китай исполосовали торнадо: смерч подбрасывал машины в воздух и ломал деревья

Самые мощные за десятилетие торнадо нанесли катастрофический ущерб.

На востоке Китая — в провинции Шаньдун — прошла мощная серия торнадо за более 10 лет. За 11 июля в провинции зафиксировали 10 случаев возникновения торнадо, по крайней мере, три из которых были очень сильными.

Об этом сообщает watchers.news.

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А в городе Шеньсиан торнадо нанес катастрофических убытков. Смерч ломал стволы деревьев, поднимал в воздух автомобили и разрушал здания. Несколько местных жителей получили ранения.

От непогоды также сильно пострадал город Гаотан. Торнадо, которое здесь прошло, сравняло с землей целые леса.

We're now keep seeing and hearing intense damage coming from the affected area, seems like a mile-wide rain-wrapped wedge moved directly into downtown Gaotang, the worst case senario you can imagine. There're countless debarked hardwood trees and forests outside city. https://t.co/CBxXm28vI1 pic.twitter.com/kUBJrkDeBl — Eric Wang (@ Ericwang1101) July 12, 2021

Напомним, на северо-западе Чехии пронесся торнадо. Он унес жизни не менее 6 человек.

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