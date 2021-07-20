10 модных табу, о которых стоит забыть

Ряд модных вещей и аутфитов, которые когда-то считались табу, теперь в тренде.

Мода совершенно не предсказуема, и часто то, что раньше считалось моветоном, сейчас совершенно нормально, стильно и трендово. Да, она продолжает диктовать свои правила, но теперь в них есть "поблажки". Здесь мы перечисляем некоторые из модных табу прошлого, которые теперь стали довольно популярными.

Джинсы и пиджак

Много лет нам рассказывали, что сочетание этих двух вещей - признак безвкусицы, но в 2021 году все стало проще. Теперь с джинсами можно сочетать жакеты и блейзеры, особенно актуальны модели оверсайз и в ярких оттенках. А подвернув рукава, вы добавите наряду элегантную небрежность.

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Золото и серебро

Ранее носить золото и серебро вместе считалось дурным тоном, но сейчас смешивать металлы можно, как только душа пожелает. Более того, смелые сочетания также актуальны и в бижутерии. Лучше забудьте про аксессуары из одного комплекта.

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Туфли и сумка одного цвета

Часто в старых фильмах мы видим, как у дам на экране подобран туалет: сумка, туфли, маникюр и губная помада в одном оттенке. Иногда к этому ансамблю мог добавиться еще шарф или платок. Но мы живем не в старом кино, и мода на месте не стоит, а тренд на сумку и туфли одного оттенка уже отжил свое. Не бойтесь миксовать разные оттенки в своих аутфитах.

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Колготки с открытыми туфлями

Это сочетание всегда было чем-то вроде оксюморона в модном мире. Многие эксперты уверяют, что колготки под обувь с открытым носком - признак плохого вкуса, но все дело в подборе вещей. Не выбирайте телесные блестящие колготки и слишком гламурную открытую обувь. Отдавайте предпочтение плотным колготкам или в сетку. Также не должно быть видно швов на пальцах.

Милен Фармер / Getty Images

Total black

Черный - универсальный и элегантный цвет, в котором можно появляться и на вечеринке, и в офисе. Не бойтесь надевать полностью все в этом оттенке.

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Бюстье на показ

Кроп-топы в последние годы - это неоспоримый хит и вместе с ними нишу заняли и бюстье. Особенно актуально их добавлять в свои образы летом, а в сочетании с блейзером выглядит эта деталь гардероба соблазнительно и современно. Бюстье также очень хорошо смотрится с легкими рубашками, но лучше выбирать в таком случае контрастные цвета.

Ирина Шейк / Getty Images

Короткие юбки

Почему-то женщины в коротких юбках негативно воспринимаются обществом, но от этого уже давным-давно нужно отказываться. Отличный пример нам всем показывает первая леди Франции Брижит Макрон, которая в свои 68 лет отлично выглядит в мини. И да, каблуки к мини тоже можно смело надевать.

Брижит Макрон / Getty Images

Носки и шлепанцы

Впервые этот тренд появился на модных подиумах, а после пошел в массы, и носить высокие спортивные носки с биркенштоками или шлепанцами Yeezy стало главным трендом среди знаменитостей.

Кендалл Дженнер / Getty Images

Также носки модно носить и с туфлями.

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Кроссовки и платья

В борьбе за удобство кроссовки завоевали первое место на модном пьедестале и вытеснили неудобные туфли на высоких каблуках. Теперь их выпускают различные знаменитые бренды, они часто бывают в самых разных оттенках. А вот стритстайлеры и знаменитости все чаще появляются в кроссовках на светских мероприятиях, сочетая их с брючными костюмами и платьями.

Getty Images

Getty Images

Даже новая круизная коллекции Модного дома Dior была представлена со стильными кроссовками.

Показ Dior в Афинах / Getty Images

Спортивна одежда только для спорта

Спорт-шик стал одним из главных трендов в последние годы и полностью разрушил стереотип о спортивной одежде. Так в нашу жизнь ворвались велосипедки, легинсы и трикотажные спортивные костюмы и, похоже, останутся с нами надолго, ведь это удобная универсальная одежда, которую можно миксовать с чем угодно.

Getty Images

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