Huawei представила в Украине планшет MatePad 11 с дисплеем 120 Гц

Компания Huawei представила в Украине Huawei MatePad 11 — первый планшет Huawei, дисплей которого поддерживает частоту обновления 120 Гц, обеспечивая плавные визуальные эффекты и быстрый отклик на действия пользователя.

Операционная система HarmonyOS 2, созданная для нового поколения интеллектуальных устройств, наделяет Huawei MatePad 11 абсолютно новыми функциями. Рабочий стол стал более структурированным, что обеспечивает быстрый доступ к важной информации и эффективное выполнение рабочих задач. Благодаря распределенной технологии Huawei MatePad 11 можно подключить к другим устройствам, от смартфонов до ноутбуков, для удобного пользования во всех сценариях.

Визуальное наслаждение

Дисплей нового MatePad 11 отражает видеоконтент с максимально плавной сменой кадров. Такой высокий показатель отражения могут предложить лишь некоторые конкуренты на рынке. Благодаря этому при просмотре видео или игр пользователи могут разглядеть все до мельчайших деталей. Прокрутка страниц и документов отныне плавная, рукописный ввод — чувствительный, а контент загружается быстрее. Технология адаптации частоты кадров дополнительно помогает продлить срок службы батареи.

MatePad 11 также минимизирует воздействие синего света и мерцание экрана — двух основных факторов, вызывающих усталость глаз.

Новый главный экран

Huawei MatePad 11 отличается абсолютно новым дизайном рабочего стола. Самая важная информация отныне представлена в понятном интерфейсе, нижняя панель вмещает недавно использованные приложения.

Многоэкранное взаимодействие планшет-ПК

Многоэкранное взаимодействие отныне поддерживает пару планшет-ПК в трех режимах, которые позволяют устройствам сотрудничать по-новому. Благодаря режиму "Зеркало" пользователи могут проектировать экран ПК на планшет, превращая его в блокнот для рисования, которым можно пользоваться вместе со стилусом Huаwei M-Pencil второго поколения для создания быстрых эскизов или изысканных каллиграфических произведений.

Офисные работники могут воспользоваться режимом "Расширение" и получить еще больше места для работы благодаря второму экрану. Новейший режим "Сотрудничество" обеспечивает взаимодействие между устройствами с операционными системами HarmonyOS 2 и Windows, позволяя пользователям передавать текстовые файлы, изображения и документы одним перетаскиванием.

Обновленный App Multiplier позволяет запускать две задачи одновременно в одном приложении благодаря функции Window Lock. По состоянию на июнь 2021 года почти 4000 приложений поддерживают функцию App Multiplier для улучшенного пользовательского опыта на планшете.

Стилус Huawei M-Pencil второго поколения

Новый MatePad 11 совместим со стилусом Huawei M-Pencil второго поколения.

Стилус имеет матовую рельефную поверхность для улучшения удобства пользования.

Подсоединить и зарядить Huawei M-Pencil также просто. Пользователи только должны поднять стилус к MatePad 11, чтобы магнитно закрепить его на устройстве и запустить процесс подзарядки.

Клавиатура Smart Magnetic Keyboard

Новая клавиатура Huawei Smart Magnetic Keyboard поддерживает угол наклона 55/65 градусов, имеет магнитный держатель, беспроводную зарядку и возможность подключения через Bluetooth. Она подходит для набора текста обеими руками благодаря достаточному расстоянию между клавишами и их 1,3-миллиметровом ходу, а также добавлению таких клавиш, как Fn и поддержке клавишных комбинаций быстрого вызова.

Четырехканальное аудио для полного погружения

Huawei MatePad 11 обеспечивает качественный звук, заполняющий все помещение, благодаря четырем встроенным динамикам большой амплитуды. Аудиосистема разработана и настроена опытными звукоинженерами Harman/Kardon, гарантируя соответствие воспроизводимых звуков оригинала.

В Украине Huawei MatePad 11 доступен в продаже с 20 августа. Модель представлена в единственном цвете — матовом сером (Matte Grey). Рекомендованная стоимость планшета — 13999 грн, стилуса M-Pencil второго поколения — 2999 грн, клавиатуры Smart Magnetic Keyboard — 2999 грн.

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