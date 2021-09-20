Huawei представила в Україні планшет MatePad 11 із дисплеєм 120 Гц

Компанія Huawei представила в Україні Huawei MatePad 11 - перший планшет Huawei, дисплей якого підтримує частоту оновлення 120 Гц, забезпечуючи плавні візуальні ефекти та швидкий відгук на дії користувача.

Операційна система HarmonyOS 2, створена для нового покоління інтелектуальних пристроїв, наділяє Huawei MatePad 11 абсолютно новими функціями. Робочий стіл став структурованішим, що забезпечує швидкий доступ до важливої інформації та ефективне виконання робочих завдань. Завдяки розподіленій технології Huawei MatePad 11 можна під’єднати до інших пристроїв, від смартфонів до ноутбуків, для зручного користування в усіх сценаріях.

Візуальна насолода

Дисплей нового MatePad 11 відображає відеоконтент із максимально плавною зміною кадрів. Такий високий показник відображення можуть запропонувати лише деякі конкуренти на ринку. Завдяки цьому під час перегляду відео чи ігор користувачі можуть розгледіти все до найменших деталей. Прокрутка сторінок і документів відтепер плавніша, рукописний ввід — чутливіший, а контент завантажується швидше. Технологія адаптації частоти кадрів додатково допомагає продовжити термін служби батареї.

MatePad 11 також мінімізує вплив синього світла й мерехтіння екрана — двох основних факторів, що викликають втому очей.

Новий головний екран

Huawei MatePad 11 вирізняється абсолютно новим дизайном робочого столу. Найважливіша інформація віднині представлена у зрозумілому інтерфейсі, нижня панель вміщує нещодавно використані додатки.

Багатоекранна взаємодія планшет-ПК

Багатоекранна взаємодія віднині підтримує пару планшет-ПК у трьох режимах, які дозволяють пристроям співпрацювати по-новому. Завдяки режиму "Дзеркало" користувачі можуть проєктувати екран ПК на планшет, перетворюючи його на блокнот для малювання, яким можна користуватися разом зі стилусом Huаwei M-Pencil другого покоління для створення швидких ескізів або вишуканих каліграфічних творів.

Офісні працівники можуть скористатися режимом "Розширення" та отримати ще більше місця для роботи завдяки другому екрану. Новітній режим "Співпраця" забезпечує взаємодію між пристроями з операційними системами HarmonyOS 2 та Windows, дозволяючи користувачам передавати текстові файли, зображення і документи одним перетягуванням.

Оновлений App Multiplier дозволяє запускати два завдання одночасно в одному додатку завдяки функції Window Lock. Станом на червень 2021 року майже 4 000 додатків підтримують функцію App Multiplier для поліпшеного користувацького досвіду на планшеті.

Стилус Huawei M-Pencil другого покоління

Новий MatePad 11 сумісний зі стилусом Huawei M-Pencil другого покоління.

Стилус має матову рельєфну поверхню для поліпшення зручності користування.

Під’єднати та зарядити Huawei M-Pencil також просто. Користувачі лише мають піднести стилус до MatePad 11, аби магнітно закріпити його на пристрої та запустити процес заряджання.

Клавіатура Smart Magnetic Keyboard

Нова клавіатура Huawei Smart Magnetic Keyboard підтримує кут нахилу 55/65 градусів, має магнітний тримач, бездротову зарядку й можливість підключення через Bluetooth. Вона підходить для набору тексту обома руками завдяки достатній відстані між клавішами та їхньому 1,3-міліметровому ходу, а також додаванню таких клавіш, як Fn, і підтримці клавішних комбінацій швидкого виклику.

Чотириканальне аудіо для повного занурення

Huawei MatePad 11 забезпечує якісний звук, що заповнює все приміщення, завдяки чотирьом вбудованим динамікам великої амплітуди. Аудіосистема розроблена та налаштована досвідченими звукоінженерами Harman/Kardon, гарантуючи відповідність відтворюваних звуків оригіналу.

В Україні Huawei MatePad 11 доступний у продажу з 20 серпня. Модель представлена у єдиному кольорі — матовому сірому (Matte Grey). Рекомендована вартість планшета — 13 999 грн, стилуса M-Pencil другого покоління — 2 999 грн, клавіатури Smart Magnetic Keyboard — 2 999 грн.

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