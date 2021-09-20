Астролог назвал худших мужей Зодиака

Выйти замуж удачно – задача каждой женщины, в противном случае лучше уж совсем не выходить.

Однако велик риск, что называется, нарваться на человека, который обеспечит не самую счастливую семейную жизнь. На кого в этом плане нужно обратить пристальное внимание? Астролог Людмила Булгакова называла худших мужей Зодиака.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы занимают первую позицию в рейтинге худших мужей в силу своей ревности, с которой они – при всем своем желании – не могут ничего сделать. Стоит их партнерше чуть внимательнее, чем обычно, посмотреть на телеграфный столб – в буквальном смысле этого слова, – как представителям знака сносит крышу, и они устраивают потрясающую сцену с криками, оскорблениями, битьем посуды, а если не повезет, то и с рукоприкладством. После каждого такого случая они бурно каются, но ничего не забывают, поэтому при случае все повторяется вновь. А это серьезная угроза для совместной жизни.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – и касается это как мужчин, так и женщин, но первых все-таки больше – не созданы для семейной жизни по причине своей полигамности. Они не в состоянии хранить верность своему партнеру не то что всю жизнь, но и пару месяцев подряд. Встретив очередной предмет страсти пылкой, они, как им кажется, никогда больше не пойдут на сторону, но пройдет совсем немного времени, и представители знака начинают стрелять глазами по сторонам в поисках нового объекта обожания. Нужно обладать специфическим складом характера, чтобы терпеть такого ловеласа рядом.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – личности свободолюбивые, а брак – как официальный, так и гражданский – на их взгляд, ограничивает их свободу. Даже незначительные, но обязательные для совместной жизни законы – например, необходимости вовремя приходить вечером домой или проводить выходные с семьей, воспринимаются ими как тяжелая повинность, которую они вынуждены выполнять через силу, наступая на горло своим желаниям. Неудивительно, что, едва успев вступить в брак, они уже начинают им тяготиться и исчезать из дома по поводу и без повода, а в случае необходимости – обижаться и замыкаться в себе.

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