10 модних табу, про які варто забути

Низка модних речей і аутфітів, які колись вважалися табу, тепер у тренді.

Мода абсолютно непередбачувана, і часто те, що раніше вважалося моветоном, зараз абсолютно нормально, стильно і трендово. Так, вона продовжує диктувати свої правила, але тепер у них є "поблажки". Тут ми перераховуємо деякі з модних табу минулого, які тепер стали досить популярними.

Джинси і жакет

Багато років нам розповідали, що поєднання цих двох речей — ознака несмаку, але 2021 року все стало простіше. Тепер з джинсами можна поєднувати жакети та блейзери, особливо актуальні моделі оверсайз і в яскравих відтінках. А підгорнувши рукави, ви додасте образу елегантну недбалість.

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Золото і срібло

Раніше носити золото і срібло разом вважалося поганим тоном, але зараз змішувати метали можна, як тільки душа забажає. Ба більше, сміливі поєднання також актуальні і в біжутерії. Ліпше забудьте про аксесуари з одного комплекту.

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Туфлі і сумка одного кольору

Часто в старих фільмах ми бачимо як у панянок на екрані підібраний туалет: сумка, туфлі, манікюр і губна помада в одному відтінку. Іноді до цього ансамблю міг додатися ще шарф або хустка. Але ми живемо не в старому кіно, і мода на місці не стоїть, а тренд на сумку і туфлі одного відтінку вже віджив своє. Не бійтеся міксувати різні відтінки в своїх аутфітах.

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Колготки з відкритими туфлями

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Це поєднання завжди було чимось на зразок оксюморону в модному світі. Багато експертів запевняють, що колготки під взуттям із відкритим носком — ознака поганого смаку, але вся справа в підборі речей. Не вибирайте тілесні блискучі колготки і занадто гламурне відкрите взуття. Надавайте перевагу щільним колготкам або в сітку. Також не повинно бути видно швів на пальцях.

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Total black

Чорний — універсальний і елегантний колір, в якому можна з'являться і на вечірці, і в офісі. Не бійтеся більше одягати повністю все в цьому відтінку.

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Бюстьє напоказ

Кроптопи останніми роками — це беззаперечний хіт, і разом з ними нішу зайняли і бюст'є. Особливо актуально їх додавати в сої образи влітку, а в поєднанні з блейзером ця деталь додає гардеробу спокусливості і сучасності. Бюст'є також має дуже гарний вигляд із легкими сорочками, але ліпше вибирати в такому разі контрастні кольори.

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Короткі спідниці

Чомусь жінки в коротких спідницях негативно сприймаються суспільством, але від цього вже давним-давно потрібно відмовлятися. Чудовий приклад нам усім показує перша леді Франції Бріжит Макрон, яка в свої 68 років має чудовий вигляд у міні. І так, підбори під міні теж можна сміливо взувати.

Бережіть Макрон / Getty Images

Шкарпетки і ляпанці

Вперше цей тренд з'явився на модних подіумах, а після пішов у маси і носити високі спортивні шкарпетки з біркенштоками або капцями Yeezy стало головним трендом знаменитостей.

Кендалл Дженнер / Getty Images

Також шкарпетки модно носити і з туфлями.

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Кросівки і сукні

У боротьбі за зручність кросівки завоювали перше місце на модному п'єдесталі і витіснили незручні туфлі на високих підборах. Тепер їх випускають різні знамениті бренди, вони часто бувають у найрізноманітніших відтінках. А ось стритстайлери і знаменитості все частіше з'являються в кросівках на світських заходах, поєднавши їх зі штанними костюмами і сукнями.

Getty Images

Getty Images

Навіть нова круїзна колекція Модного дому Dior була представлена зі стильними кросівками.

Показ Dior в Афінах / Getty Images

Спортивний одяг тільки для спорту

Спортшик став одним із головних трендів останніми роками і повністю зруйнував стереотип про спортивний одяг. Так в наше життя увірвалися велосипедки, легінси і трикотажні спортивні костюми і, схоже, що залишаться з нами надовго, адже це зручний універсальний одяг, який можна міксувати з чим завгодно.

Getty Images

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