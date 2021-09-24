МЗС: В Афганістані лишаються ще близько 100 українців

МЗС: В Афганістані лишаються ще близько 100 українців

Ці громадяни воліють виїхати з Афганістану в Україну.

Міністерство закордонних справ України має інформацію про ще близько 100 українців на території захопленого талібами Афганістану. Українська сторона постійно підтримує зв'язок з громадянами, які хочуть евакуюватися.

Про це сказав речник МЗС України Олег Ніколенко, пише РБК-Україна.

"Наше посольство в Таджикистані підтримує із ними зв‘язок. Щойно з‘явиться чергова можливість залишити країну, громадяни отримають інструкції про подальші дії", - пояснив представник міністерства.

Нагадаємо:

Напередодні завершилась успішно чергова операція з повернення громадян України. У Міжнародному аеропорту Бориспіль приземлився літак з Афганістану, відправлений для евакуації українських громадян та членів їхніх родин. Повернулись в Україну — 30 громадян України та члени їхніх родин, 9 осіб з правом на постійне проживання в Україні, 18 осіб за запитом Ватикану, 2 особи за запитом Канади. Загалом на борту перебувало 96 осіб.

відправлений для евакуації українських громадян та членів їхніх родин. Повернулись в Україну — 30 громадян України та члени їхніх родин, 9 осіб з правом на постійне проживання в Україні, 18 осіб за запитом Ватикану, 2 особи за запитом Канади. Загалом на борту перебувало 96 осіб. У серпні після захоплення влади в Афганістані бойовиками угруповання "Талібан" США та європейські країни розпочали евакуацію своїх громадян. Україна евакуювала з Афганістану 700 осіб і увійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих.

Новини України: спецрейсом із Афганістану евакуювали ще 96 людей

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