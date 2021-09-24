МИД: В Афганистане остаются еще около 100 украинцев

Эти граждане хотят уехать из Афганистана в Украину.
У Министерства иностранных дел Украины есть информация о еще около 100 украинцев на территории захваченного талибами Афганистана. Украинская сторона постоянно поддерживает связь с гражданами, которые хотят эвакуироваться.
Об этом сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, пишет РБК-Украина.
"Наше посольство в Таджикистане поддерживает с ними связь. Как только появится очередная возможность покинуть страну, граждане получат инструкции о дальнейших действиях", — пояснил представитель министерства.
Напомним:
- Накануне завершилась успешно очередная операция по возвращению граждан Украины. В Международном аэропорту Борисполь приземлился самолет из Афганистана, отправленный для эвакуации украинских граждан и членов их семей. Вернулись в Украину — 30 граждан Украины и члены их семей, 9 человек право на постоянное проживание в Украине, 18 человек по запросу Ватикана, 2 человека по запросу Канады. Всего на борту находилось 96 человек.
- В августе после захвата власти в Афганистане боевиками группировки "Талибан" США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан. Украина эвакуировала из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных.