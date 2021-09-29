В Україні знизилася середня зарплата - Держстат

Мінімальна заробітна плата в Україні залишається на рівні 6000 грн.
В Україні середня заробітна плата у серпні 2021 року склала 13 997 гривень. Це на 348 гривень менше в порівнянні з липнем - 14 345 гривень.
Про це йдеться в даних Державної служби статистики України.
За інформацією статистичного відомства, за останній рік (у порівнянні з серпнем минулого року) заробітна плата зросла на 22,3%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 10,9%.
Найвища середня зарплата в серпні зафіксована в Києві - 20 358 гривень, найнижча - в Чернівецькій області - 10 811 гривень.
Нагадаємо, у Держстаті підрахували, скільки українці витрачають на комунальні послуги, їжу та алкоголь. Найменше українці витрачають на освіту.
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