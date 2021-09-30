Наречений Брітні Спірс прокоментував призупинення опіки її батька

Сем Асгарі неймовірно щасливий за кохану.

Наречений відомої попспівачки Брітні Спірс прокоментував призупинення опіки над нею батька Джеймі.

Також читайте Батько Брітні Спірс відмовився від опіки: як зірка йшла до цього 13 років

Так, напередодні американський суд постановив, що тато артистки більше не її опікун. 13 років тотального контролю закінчилися. Тимчасово займатиметься її справами бухгалтер Джон Забела.

Сем Асгарі не зміг оминути радісної події для коханої та прокоментував новину у своїх Instagram-stories. Фітнестренер опублікував фото левиці та звернувся до шанувальників зірки, які започаткували рух #FreeBritney.

instagram.com/samasghari

instagram.com/samasghari

"Вона зробила це! Її фанбазу недарма називають армією", – написав Сем.

Таке ж фото він запостив у стрічку. Фани взялися вітати кумирку в коментарях.

Найкращий день

Вітає Брітні! Неймовірно щасливі за неї

Ми зробили це

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що батько Спірс 13 років потай прослуховував її спальню, читав SMS і відстежував дзвінки. З кімнати Брітні записали 180 годин аудіо, зокрема, її спілкування з дітьми і бойфрендом.

Раніше батько Брітні Спірс відмовився від опіки.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання