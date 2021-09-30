Жених Бритни Спирс прокомментировал приостановление опеки ее отца

Сэм Асгари невероятно счастлив за любимую.

Жених известной поп-певицы Бритни Спирс прокомментировал приостановление опеки над ней отца Джейми.

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Так, накануне американский суд постановил, что папа артистки больше не ее опекун. 13 лет тотального контроля закончились. Временно заниматься ее делами будет бухгалтер Джон Забела.

Сэм Асгари не смог обойти радостное событие для любимой и прокомментировал новость в своих Instagram-stories. Фитнес-тренер опубликовал фото львицы и обратился к поклонникам звезды, которые начали движение #FreeBritney.

instagram.com/samasghari

instagram.com/samasghari

"Она сделала это! Ее фан-базу недаром называют армией", — написал Сэм.

Такое же фото он запостил в ленту. Фаны взялись поздравлять кумира в комментариях.

Самый лучший день

Поздравляем Бритни! Невероятно счастливы за нее

Мы сделали это

Напомним, недавно стало известно, что отец Спирс 13 лет втайне прослушивал ее спальню, читал SMS и отслеживал звонки. Из комнаты Бритни записали 180 часов аудио, в частности, ее общения с детьми и бойфрендом.

Ранее отец Бритни Спирс отказался от опеки.

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